ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины
ФСБ задержала жителя Симферополя, который собирал информацию о полетах российской военной авиации с помощью специальных технических средств. Сейчас россиянин арестован по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства.
«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении. Против жителя Симферополя возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие», — добавили в ФСБ.
В конце мая жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы по аналогичной статье. Яцкина обвинили в шпионаже в пользу властей Украины. Подробности дела не раскрывались, слушания проходили в закрытом режиме. В то же время Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.