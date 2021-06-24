Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Ведомости

ФСБ задержала жителя Симферополя, который собирал информацию о полетах российской военной авиации с помощью специальных технических средств. Сейчас россиянин арестован по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении. Против жителя Симферополя возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие», — добавили в ФСБ.

В конце мая жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы по аналогичной статье. Яцкина обвинили в шпионаже в пользу властей Украины. Подробности дела не раскрывались, слушания проходили в закрытом режиме. В то же время Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.

Ранее по теме: Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных