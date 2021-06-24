ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В конце мая жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы по аналогичной статье. Яцкина обвинили в шпионаже в пользу властей Украины. Подробности дела не раскрывались, слушания проходили в закрытом режиме. В то же время Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заявляла, что обвиняемый с ней не сотрудничал.