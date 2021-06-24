Меркель выступила за единый механизм контактов ЕС с Россией

Ранее Financial Times со ссылкой на дипломатические источники узнала, что Меркель предложила рассмотреть вопрос о приглашении российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами Евросоюза. По данным собеседников газеты, инициативу немецкого канцлера поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Источники издания добавили, что в Германии оценивают прошедший в Женеве саммит Путина и Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. В то же время инициатива Меркель вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал идею саммита ЕС — Россия «опасным отклонением» от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы.