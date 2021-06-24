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Меркель выступила за единый механизм контактов ЕС с Россией

Ведомости

Евросоюзу необходимо выработать единые механизмы для переговоров с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, искать прямой контакт для ответа на их действия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая со своим последним правительственным посланием в Бундестаге.

«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Нам нужны механизмы единого и общего ответа на действия России», — сообщила Меркель. Она отметила, что на фоне возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном на уровне первых лиц «ЕС также должен создать форматы для диалога, другим путем конфликты не решить».

Это, по мнению Меркель, особенно важно для Евросоюза, так как он несет ответственность за происходящее в странах Восточного партнерства — Украине, Белоруссии, на Западных Балканах.

Ранее Financial Times со ссылкой на дипломатические источники узнала, что Меркель предложила рассмотреть вопрос о приглашении российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами Евросоюза. По данным собеседников газеты, инициативу немецкого канцлера поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Источники издания добавили, что в Германии оценивают прошедший в Женеве саммит Путина и Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. В то же время инициатива Меркель вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал идею саммита ЕС — Россия «опасным отклонением» от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе саммита президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и США, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, а также ряд других вопросов. После встречи Путин назвал Байдена «человеком очень опытным», а также отметил конструктивный характер переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных