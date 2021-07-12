В Болгарии на парламентских выборах лидирует правящая проевропейская партия
По предварительным результатам Центризбиркома Болгарии, после обработки более 95% бюллетеней на досрочных парламентских выборах лидирует правящая партия экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с 23,91% избирателей, передает «Новините». Эта партия победила по результатам голосования в 2017 г. и выборов в апреле этого года.
В то же время правящая партия оторвалась от своего главного конкурента, партии шоумена Слави Трифонова «Есть такой народ» менее чем на 0,3% (23,66%). На третьем месте, по предварительным результатам обработки голосов, — Болгарская социалистическая партия (BSP) с результатом 13,63%. Четвертую позицию, также с небольшой разницей, занимает «Демократическая Болгария» с 12,55% голосов. Пятерку замыкает «Движение за права и свободы». (10,59 %). Шестое место у коалиции «Поднимайся! Мафию долой!» с 5,04%.
Остальные партии остаются ниже 4%-ного барьера.
Предыдущие выборы прошли 4 апреля этого года. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия «Есть такой народ» с 17,66%, на третьем — Болгарская социалистическая партия (15,01%). Кроме того, в парламент прошли партия «Демократическая Болгария» (9,45% голосов), «Движение за права и свободы» (10,49%) и «Поднимайся! Мафию долой!» (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось, из-за чего пришлось назначить новое голосование.
В мае представлявший партию ГЕРБ премьер-министр Бойко Борисов, непрерывно занимавший этот пост с 2014 г., а также в 2009-2013 гг., ушел в отставку. На время подготовки к досрочным парламентским выборам исполняющим обязанности премьера был назначен Стефан Янев.