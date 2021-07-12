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В Болгарии на парламентских выборах лидирует правящая проевропейская партия

Ведомости

По предварительным результатам Центризбиркома Болгарии, после обработки более 95% бюллетеней на досрочных парламентских выборах лидирует правящая партия экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с 23,91% избирателей, передает «Новините». Эта партия победила по результатам голосования в 2017 г. и выборов в апреле этого года.

В то же время правящая партия оторвалась от своего главного конкурента, партии шоумена Слави Трифонова «Есть такой народ» менее чем на 0,3% (23,66%). На третьем месте, по предварительным результатам обработки голосов, — Болгарская социалистическая партия (BSP) с результатом 13,63%. Четвертую позицию, также с небольшой разницей, занимает «Демократическая Болгария» с 12,55% голосов. Пятерку замыкает «Движение за права и свободы». (10,59 %). Шестое место у коалиции «Поднимайся! Мафию долой!» с 5,04%.

Остальные партии остаются ниже 4%-ного барьера.

Предыдущие выборы прошли 4 апреля этого года. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия «Есть такой народ» с 17,66%, на третьем — Болгарская социалистическая партия (15,01%). Кроме того, в парламент прошли партия «Демократическая Болгария» (9,45% голосов), «Движение за права и свободы» (10,49%) и «Поднимайся! Мафию долой!» (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось, из-за чего пришлось назначить новое голосование.

В мае представлявший партию ГЕРБ премьер-министр Бойко Борисов, непрерывно занимавший этот пост с 2014 г., а также в 2009-2013 гг., ушел в отставку. На время подготовки к досрочным парламентским выборам исполняющим обязанности премьера был назначен Стефан Янев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных