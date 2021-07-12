В Болгарии на парламентских выборах лидирует правящая проевропейская партия

В то же время правящая партия оторвалась от своего главного конкурента, партии шоумена Слави Трифонова «Есть такой народ» менее чем на 0,3% (23,66%). На третьем месте, по предварительным результатам обработки голосов, — Болгарская социалистическая партия (BSP) с результатом 13,63%. Четвертую позицию, также с небольшой разницей, занимает «Демократическая Болгария» с 12,55% голосов. Пятерку замыкает «Движение за права и свободы». (10,59 %). Шестое место у коалиции «Поднимайся! Мафию долой!» с 5,04%.