Минкульт Украины не увидел оригинальности в исторической статье Путина
Трактовка истории, представленная в статье президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», не отличается особой оригинальностью, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы «единстве» россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.
Ткаченко также упомянул лидера СССР Иосифа Сталина, заявив, что тот рассказывал о «колыбели братских народов» и при этом реализовывал по отношению к ним массовые депортации и «геноцидные практики». Действующие российские власти украинский министр обвинил в пренебрежении правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства.
Ткаченко сказал «забрать себе» «братство народов», о котором говорят в Москве. Действия, предпринимаемые Россией против Украины, он назвал «сеянием вражды» и «лживой пропагандой».
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в ходе форума «Украина 30» заявил, что пока не прочел статью Путина целиком. Он пообещал ознакомиться с ее содержанием и проанализировать. Кроме того, глава республики выразил мнение, что некоторые моменты публикации можно было бы обсудить лично.
Зеленский заявил о готовности предоставить Путину «богатый материал», который мог бы пригодиться тому для следующей статьи. Также президент положительно оценил решение российского коллеги написать материал на украинском языке.