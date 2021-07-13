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Минкульт Украины не увидел оригинальности в исторической статье Путина

Ведомости

Трактовка истории, представленная в статье президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», не отличается особой оригинальностью, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы «единстве» россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Ткаченко также упомянул лидера СССР Иосифа Сталина, заявив, что тот рассказывал о «колыбели братских народов» и при этом реализовывал по отношению к ним массовые депортации и «геноцидные практики». Действующие российские власти украинский министр обвинил в пренебрежении правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства.

Ткаченко сказал «забрать себе» «братство народов», о котором говорят в Москве. Действия, предпринимаемые Россией против Украины, он назвал «сеянием вражды» и «лживой пропагандой».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в ходе форума «Украина 30» заявил, что пока не прочел статью Путина целиком. Он пообещал ознакомиться с ее содержанием и проанализировать. Кроме того, глава республики выразил мнение, что некоторые моменты публикации можно было бы обсудить лично.

Зеленский заявил о готовности предоставить Путину «богатый материал», который мог бы пригодиться тому для следующей статьи. Также президент положительно оценил решение российского коллеги написать материал на украинском языке.

Ранее по теме: Путин написал статью об исторических связях между Россией и Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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