Минкульт Украины не увидел оригинальности в исторической статье Путина

«Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы «единстве» россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.