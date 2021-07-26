«РИА Новости» сообщило о создании российского «самолета Судного дня»
Самолет управления войсками на случай ядерной войны начали строить в Воронеже на базе Ил-96-400М, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Всего будет создано два таких самолета.
«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.
Новые «самолеты Судного дня», как отмечает агентство, заменят имеющиеся Ил-80, последние были созданы на базе пассажирских Ил-86. Новые Ил-96-400М будут способны преодолевать расстояние вдвое больше, чем могла предыдущая версия. Проект называется «Звено-ЗС», добавил источник. Дальность полета новых самолетов вырастет вдвое.
Оборудование самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6000 км.
Самолеты «Судного дня» предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты могут заправляться в воздухе. В полете их сопровождают истребители.