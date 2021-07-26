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«РИА Новости» сообщило о создании российского «самолета Судного дня»

Ведомости

Самолет управления войсками на случай ядерной войны начали строить в Воронеже на базе Ил-96-400М, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Всего будет создано два таких самолета.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.

Новые «самолеты Судного дня», как отмечает агентство, заменят имеющиеся Ил-80, последние были созданы на базе пассажирских Ил-86. Новые Ил-96-400М будут способны преодолевать расстояние вдвое больше, чем могла предыдущая версия. Проект называется «Звено-ЗС», добавил источник. Дальность полета новых самолетов вырастет вдвое.

Оборудование самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6000 км.

Самолеты «Судного дня» предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты могут заправляться в воздухе. В полете их сопровождают истребители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных