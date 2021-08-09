В МИДе заверили в продолжении поддержки Белоруссии
Москва продолжит оказывать поддержку Минску в противодействии давлению западных стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.
«Россия продолжит оказывать братской Белоруссии и ее народу необходимое содействие в противостоянии западному давлению и в отстаивании суверенитета», — сказал он.
По словам Лахонина, во время президентских выборов в республике в августе прошлого года «внешние силы» попытались реализовать «сценарий «цветной революции» с целью «свергнуть действующее руководство и привести к власти подконтрольные Западу политические силы». При этом он допустил, что «в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения».
«Сегодня большинство граждан республики ощущают усталость от уличных выступлений, хотят стабильности и возможности спокойно жить и трудиться. Белорусские власти предпринимают активные шаги по консолидации общества и модернизации политического устройства страны. Полным ходом идет конституционная реформа с участием представителей гражданского общества и конструктивной оппозиции», — добавил Лахонин.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста.