В МИДе заверили в продолжении поддержки Белоруссии

По словам Лахонина, во время президентских выборов в республике в августе прошлого года «внешние силы» попытались реализовать «сценарий «цветной революции» с целью «свергнуть действующее руководство и привести к власти подконтрольные Западу политические силы». При этом он допустил, что «в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения».