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В МИДе заверили в продолжении поддержки Белоруссии

Ведомости

Москва продолжит оказывать поддержку Минску в противодействии давлению западных стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

«Россия продолжит оказывать братской Белоруссии и ее народу необходимое содействие в противостоянии западному давлению и в отстаивании суверенитета», — сказал он.

По словам Лахонина, во время президентских выборов в республике в августе прошлого года «внешние силы» попытались реализовать «сценарий «цветной революции» с целью «свергнуть действующее руководство и привести к власти подконтрольные Западу политические силы». При этом он допустил, что «в белорусском обществе на момент проведения выборов имелся запрос на определенные политические изменения».

«Сегодня большинство граждан республики ощущают усталость от уличных выступлений, хотят стабильности и возможности спокойно жить и трудиться. Белорусские власти предпринимают активные шаги по консолидации общества и модернизации политического устройства страны. Полным ходом идет конституционная реформа с участием представителей гражданского общества и конструктивной оппозиции», — добавил Лахонин.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных