Блинкен напомнил России и Китаю о месте США в мире
США напоминают России и Китаю о том, что являются чрезвычайно сильной страной, предпринимаемыми мерами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Мэриленда.
«Мы можем и мы напоминаем им, что мы по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной, мера за мерой. Когда мы встретились с китайскими официальными лицами в Анкоридже в марте, нашей первой темой обсуждения было то, чего мы добиваемся здесь, у себя дома, – мощного экономического восстановления, масштабной национальной программы по борьбе с COVID», — сказал Блинкен.
Американская сторона, по словам Блинкена, хотела, чтобы китайцы знали, что США выйдут из пандемии еще более сильными и смогут сплотить своих партнеров по всему миру, чтобы «противостоять агрессии, жестокому обращению и принуждению».
Он отметил, что правительства России и Китая публично и в частном порядке заявляют, что США находятся в упадке, поэтому лучше поддерживать их авторитарное видение мира, чем американское демократическое.
9 августа американский госдепартамент объявил о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний. Причина введения санкций, как утверждают в Вашингтоне, — нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.