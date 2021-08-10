Блинкен напомнил России и Китаю о месте США в мире

«Мы можем и мы напоминаем им, что мы по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной, мера за мерой. Когда мы встретились с китайскими официальными лицами в Анкоридже в марте, нашей первой темой обсуждения было то, чего мы добиваемся здесь, у себя дома, – мощного экономического восстановления, масштабной национальной программы по борьбе с COVID», — сказал Блинкен.