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Блинкен напомнил России и Китаю о месте США в мире

Ведомости

США напоминают России и Китаю о том, что являются чрезвычайно сильной страной, предпринимаемыми мерами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Мэриленда.

«Мы можем и мы напоминаем им, что мы по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной, мера за мерой. Когда мы встретились с китайскими официальными лицами в Анкоридже в марте, нашей первой темой обсуждения было то, чего мы добиваемся здесь, у себя дома, – мощного экономического восстановления, масштабной национальной программы по борьбе с COVID», — сказал Блинкен.

Американская сторона, по словам Блинкена, хотела, чтобы китайцы знали, что США выйдут из пандемии еще более сильными и смогут сплотить своих партнеров по всему миру, чтобы «противостоять агрессии, жестокому обращению и принуждению».

Он отметил, что правительства России и Китая публично и в частном порядке заявляют, что США находятся в упадке, поэтому лучше поддерживать их авторитарное видение мира, чем американское демократическое.

9 августа американский госдепартамент объявил о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний. Причина введения санкций, как утверждают в Вашингтоне, — нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Ранее по теме: США ввели новые санкции против трех компаний из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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