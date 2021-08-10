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На Украине объяснили невступление страны в ЕС и НАТО

Ведомости

Украину пока что не приняли в Евросоюз и НАТО, потому что ее вступление приведет к доминированию в альянсах Восточной Европы над Западной, заявил политолог Вадим Карасев на телеканале «Украина 24».

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — пояснил Карасев. Он отметил, что Германия и Франция не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства.

По словам политолога, на фоне балтийских и балканских стран у Украины есть «большая военная мощь». «И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию. Мы же видим, как пострадала репутация Германии у тех же поляков», — добавил Карасев.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи членов НАТО заявил, что для вступления в альянс Киев должен решить проблему коррупции в стране. Байден отметил, что конфликт на юго-востоке Украины не помешает ее вступлению в НАТО. 14 июня члены альянса подтвердили решение принять Украину в НАТО, которое было принято в 2008 г. в Бухаресте, но конкретные сроки не назвали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных