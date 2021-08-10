На Украине объяснили невступление страны в ЕС и НАТО
Украину пока что не приняли в Евросоюз и НАТО, потому что ее вступление приведет к доминированию в альянсах Восточной Европы над Западной, заявил политолог Вадим Карасев на телеканале «Украина 24».
«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — пояснил Карасев. Он отметил, что Германия и Франция не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства.
По словам политолога, на фоне балтийских и балканских стран у Украины есть «большая военная мощь». «И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию. Мы же видим, как пострадала репутация Германии у тех же поляков», — добавил Карасев.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи членов НАТО заявил, что для вступления в альянс Киев должен решить проблему коррупции в стране. Байден отметил, что конфликт на юго-востоке Украины не помешает ее вступлению в НАТО. 14 июня члены альянса подтвердили решение принять Украину в НАТО, которое было принято в 2008 г. в Бухаресте, но конкретные сроки не назвали.