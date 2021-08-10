На Украине объяснили невступление страны в ЕС и НАТО

По словам политолога, на фоне балтийских и балканских стран у Украины есть «большая военная мощь». «И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию. Мы же видим, как пострадала репутация Германии у тех же поляков», — добавил Карасев.