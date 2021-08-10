Китай решил отозвать посла из Вильнюса из-за решения по Тайваню
МИД Китая решил отозвать посла из Вильнюса из-за разрешения Литвы открыть «представительство Тайваня» в стране, следует из заявления пресс-секретаря на сайте китайского ведомства.
«Недавно правительство Литвы, игнорируя неоднократные представления китайской стороны и предупреждения о потенциальных последствиях, объявило о своем решении разрешить тайваньским властям открыть "представительство" под названием "Тайвань". Это решение нарушает принципы коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении МИД КНР.
Власти страны потребовали от правительства Литвы отозвать своего посла в Китае. Пекин также напомнил литовской стороне, что «в мире есть только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай». Такой подход является политической основой Пекина для развития отношений с другими странами, подчеркнули в ведомстве.
Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться «Тайваньским представительством в Литве», сообщает «РИА Новости». В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва откроет торговое представительство на Тайване в октябре-ноябре этого года.