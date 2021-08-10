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Китай решил отозвать посла из Вильнюса из-за решения по Тайваню

Ведомости

МИД Китая решил отозвать посла из Вильнюса из-за разрешения Литвы открыть «представительство Тайваня» в стране, следует из заявления пресс-секретаря на сайте китайского ведомства.

«Недавно правительство Литвы, игнорируя неоднократные представления китайской стороны и предупреждения о потенциальных последствиях, объявило о своем решении разрешить тайваньским властям открыть "представительство" под названием "Тайвань". Это решение нарушает принципы коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении МИД КНР.

Власти страны потребовали от правительства Литвы отозвать своего посла в Китае. Пекин также напомнил литовской стороне, что «в мире есть только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай». Такой подход является политической основой Пекина для развития отношений с другими странами, подчеркнули в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться «Тайваньским представительством в Литве», сообщает «РИА Новости». В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва откроет торговое представительство на Тайване в октябре-ноябре этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных