Китай решил отозвать посла из Вильнюса из-за решения по Тайваню

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться «Тайваньским представительством в Литве», сообщает «РИА Новости». В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва откроет торговое представительство на Тайване в октябре-ноябре этого года.