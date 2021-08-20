На Украине сообщили о создании рабочей группы для борьбы с «Северным потоком — 2»
На Украине создают рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток-2», сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на письма с подписью премьера страны Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.
В рабочую группу, по данным издания, войдут члены правительства. Кроме того, на Украине предполагается создание «целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз».
В частности, Ермак в письме к премьеру Украины просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В своем обращении глава Офиса президента ссылается на инициативу главы страны Владимира Зеленского. В ответном письме премьер согласовал включение как Малюськи и Стефанишиной, так и включение министра энергетики Украины Германа Галущенко.
«Северный поток — 2» — строящийся газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.