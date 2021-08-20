На Украине сообщили о создании рабочей группы для борьбы с «Северным потоком — 2»

В частности, Ермак в письме к премьеру Украины просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В своем обращении глава Офиса президента ссылается на инициативу главы страны Владимира Зеленского. В ответном письме премьер согласовал включение как Малюськи и Стефанишиной, так и включение министра энергетики Украины Германа Галущенко.