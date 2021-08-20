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На Украине сообщили о создании рабочей группы для борьбы с «Северным потоком — 2»

Ведомости

На Украине создают рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток-2», сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на письма с подписью премьера страны Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

В рабочую группу, по данным издания, войдут члены правительства. Кроме того, на Украине предполагается создание «целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз».

В частности, Ермак в письме к премьеру Украины просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В своем обращении глава Офиса президента ссылается на инициативу главы страны Владимира Зеленского. В ответном письме премьер согласовал включение как Малюськи и Стефанишиной, так и включение министра энергетики Украины Германа Галущенко.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных