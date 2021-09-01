Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Ожидается, что представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.