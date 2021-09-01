Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию
Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако совместная пресс-конференция после этого не планируется, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на расписание Байдена на 1 сентября.
Из документа следует, что Байден в ходе встречи «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине. Затем в расписании президента США поставлен еженедельный экономический брифинг.
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Ожидается, что представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.