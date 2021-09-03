Глава МИД Чехии заявил о невозможности отказа от отношений с Россией
Полный отказ от отношений с Россией был бы недальновидным для Чехии, наоборот, нужно стремиться восстановить отношения, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES, текст которого также опубликован на сайте министерства.
«Полный отказ от отношений с Россией, к которому призывала часть политического спектра, был бы недальновидным. Этого, кстати, не сделала ни Великобритания после дела Солсбери, ни Нидерланды после крушения MH17. Напротив, мы должны стремиться восстановить отношения друг с другом, хотя это будет долгий и, несомненно, тернистый путь», — сказал Кулганек.
По его словам, сейчас невозможно не иметь отношений с Россией, это показали саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне в Женеве и переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным в Москве. Кулганек отметил, что ни страны Прибалтики, ни Польша не прекратили контактов с Россией, хотя их отношения еще более сложные.
«Отношения с Россией, безусловно, должны диктоваться не чрезмерными эмоциями, а рациональностью, прагматизмом и максимально широким политическим консенсусом внутри страны. В этом, кстати, и состоит задача дипломатии — искать решения даже в самых сложных ситуациях», — добавил министр.
По словам Кулганека, двусторонние отношения находятся в «точке замерзания». Они начали ухудшаться как минимум с 2014 года, а ситуация со складами оружия во Врбетице оказала существенное влияние на отношения.
Как сообщала Mlada fronta Dnes, МИД Чехии потребовал от России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 г. По данным издания, Прага требует заплатить около 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.
В апреле 2021 г. генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Москва категорически отрицает обвинения чешской стороны, называя их бездоказательными и политически мотивированными.