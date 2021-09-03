Глава МИД Чехии заявил о невозможности отказа от отношений с Россией

По его словам, сейчас невозможно не иметь отношений с Россией, это показали саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне в Женеве и переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным в Москве. Кулганек отметил, что ни страны Прибалтики, ни Польша не прекратили контактов с Россией, хотя их отношения еще более сложные.