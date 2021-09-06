Минобороны планирует увеличить число резервистов в армии
Министерство обороны приняло решение увеличить число резервистов в российской армии, сообщила пресс-служба ведомства. Сколько резервистов сейчас и насколько это число будет увеличено, в сообщении не сказано.
Сейчас резервисты находятся в Калининградской области. Они будут задействованы в учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. Резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, где они «совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину».
Впервые резервисты стали привлекаться к армейской подготовке в 2016 г. Ранее «Российская газета» сообщила со ссылкой на начальника организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковника Константина Запатоцкого, что до конца августа 2021 г. в Южном военном округе планируется создать боевой армейский резерв страны численностью 38 000 человек. В числе их задач он назвал охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка и ликвидацию последствий стихийных бедствий.