Минобороны планирует увеличить число резервистов в армии

Сейчас резервисты находятся в Калининградской области. Они будут задействованы в учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. Резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, где они «совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину».