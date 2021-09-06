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Минобороны планирует увеличить число резервистов в армии

Ведомости

Министерство обороны приняло решение увеличить число резервистов в российской армии, сообщила пресс-служба ведомства. Сколько резервистов сейчас и насколько это число будет увеличено, в сообщении не сказано.

Сейчас резервисты находятся в Калининградской области. Они будут задействованы в учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. Резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, где они «совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину».

Впервые резервисты стали привлекаться к армейской подготовке в 2016 г. Ранее «Российская газета» сообщила со ссылкой на начальника организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковника Константина Запатоцкого, что до конца августа 2021 г. в Южном военном округе планируется создать боевой армейский резерв страны численностью 38 000 человек. В числе их задач он назвал охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных