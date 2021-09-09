Власти Москвы предупредили о высокой вероятности новой волны коронавируса

По данным оперштаба на 9 сентября, в Москве за сутки выявили 1801 случай заражения коронавирусом, выздоровел 1461 человек, скончались 52. За все время пандемии в столице выявили 1 581 075 случаев болезни. Абсолютный рекорд суточной заболеваемости был установлен в столице летом, во время третьей волны, 19 июня — 9120 случаев, а смертности — 27 июня (114 человек). 28 июня в Москве и Подмосковье ввели систему обязательных QR-кодов, дававших право на посещение общепита только для вакцинированных и переболевших, однако уже 19 июля эта мера была отменена. Это решение было принято на фоне успешного хода вакцинации, которая стала обязательной для некоторых групп граждан.