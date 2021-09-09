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Власти Москвы предупредили о высокой вероятности новой волны коронавируса

Ведомости

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока, заявил глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун, передает ТАСС.

«Идет очень быстро [перепрофилирование коронавирусных госпиталей], мы научились это делать. Вы видели три волны [заболеваний]. Вероятность четвертой волны, она очень высокая», — сказал Хрипун, отметив, что на этот случай в предыдущие волны уже тщательно отработан алгоритм действий системы здравоохранения Москвы.

«В какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся [в работу с коронавирусными пациентами], в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций — эта технология очень отработана как туда, так и обратно», — сказал Хрипун.

По данным оперштаба на 9 сентября, в Москве за сутки выявили 1801 случай заражения коронавирусом, выздоровел 1461 человек, скончались 52. За все время пандемии в столице выявили 1 581 075 случаев болезни. Абсолютный рекорд суточной заболеваемости был установлен в столице летом, во время третьей волны, 19 июня — 9120 случаев, а смертности — 27 июня (114 человек). 28 июня в Москве и Подмосковье ввели систему обязательных QR-кодов, дававших право на посещение общепита только для вакцинированных и переболевших, однако уже 19 июля эта мера была отменена. Это решение было принято на фоне успешного хода вакцинации, которая стала обязательной для некоторых групп граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных