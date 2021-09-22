Посланники России, КНР и Пакистана провели переговоры с «Талибаном» в Кабуле
Россия вместе с Китаем и Пакистаном провела переговоры с представителями так называемого временного афганского правительства «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Дипломаты обсудили с талибами вопросы борьбы с терроризмом и наркотрафиком, а также формирование инклюзивного правительства. Об этом говорится в соответствующем заявлении российского МИД.
Встреча прошла в Кабуле с участием спецпредставителей по Афганистану от России (Замира Кабулова), Китая (Юэ Сяоюна) и Пакистана (Мохаммада Садика) с одной стороны, а также исполняющих обязанности премьер-министра Мохаммада Хасана Ахунда, глав МИД (Амир Хан Моттаки), Минфина и прочих представителей так называемого правительства талибов с другой. Также прошла встреча с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем (2001-2014 гг.). Стороны обсудили «спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане».
«Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей, обеспечение единства и территориальной целостности страны. Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком», — говорится в заявлении российского МИД.
Сейчас так называемое правительство «Талибана», о составе которого было объявлено 7 сентября, на следующий день после захвата талибами последней неподконтрольной провинции — Панджшера — не признает ни одна страна, входящая в ООН. Талибы овладели большей частью Афганистана, включая столицу страны Кабул, еще в середине августа. Это произошло спустя два месяца после объявления об окончательном выводе войск США из страны, находившихся там почти 20 лет, с октября 2001 г.
После падения столицы президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны вместе с рядом высокопоставленных чиновников. В то же время в Панджшере было объявлено о создании Фронта национального сопротивления талибам во главе с Ахмадом Масудом и бывшим вице-премьером Амруллой Салехом. После падения Панджшера Масуд объявил о начале партизанской войны против «Талибана», заверил в продолжении борьбы и призвал всех афганцев к восстанию. В середине сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Душанбе могут пройти переговоры талибов с повстанцами при посредничестве Пакистана, однако он не назвал конкретных дат.