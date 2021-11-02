Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $52 млрд
«Это дает нам сегодня возможность, как говорится, уверенно смотреть в будущее. И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — рассказал Шугаев. Минимум 50% объема продаж — боевая авиация, добавил он.
Из-за пандемии коронавируса сроки исполнения заказов несколько сдвинулись, но они компенсированы другими поставками. Количество очных встреч и выставочных мероприятий сократилось, но выручил форум «Армия» и «весьма результативный» МАКС, рассказал Шугаев.
В топ-5 крупнейших покупателей российского вооружения вошли Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, страны Латинской Америки. Шугаев отметил, что есть страны, которые регулярно закупают большие объемы техники, и есть новые, перспективные партнеры. При выборе оружия покупатели обращают внимание на его возможности, надежность и опыт боевого применения, в том числе на примере антитеррористической операции в Сирии.
Шугаев добавил, что в каждом регионе есть своя специфика: страны Северной Африки закупают бронетанковую технику, средства ПВО, технику для военно-морских сил, самолеты «МиГ», «Су» и «Ил», средства РЭБ и стрелковое вооружение. В странах Африки южнее Сахары используют вертолеты «Ми», самолеты «Сухой» и «МиГ», системы ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э», «Бук», стрелковое оружие Калашникова. В Азиатско-Тихоокеанский регион чаще всего поставляют авиационную технику и авиационные двигатели к ним, вооружение ПВО. Страны Латинской Америки закупают российские вертолеты, автомобильную специальную технику двойного назначения и морскую технику.