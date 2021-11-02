Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $52 млрд

В топ-5 крупнейших покупателей российского вооружения вошли Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, страны Латинской Америки. Шугаев отметил, что есть страны, которые регулярно закупают большие объемы техники, и есть новые, перспективные партнеры. При выборе оружия покупатели обращают внимание на его возможности, надежность и опыт боевого применения, в том числе на примере антитеррористической операции в Сирии.