Газета
Бизнес

Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $52 млрд

Ведомости

Портфель заказов иностранных государств на российское вооружение превысил $52 млрд, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РБК

«Это дает нам сегодня возможность, как говорится, уверенно смотреть в будущее. И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — рассказал Шугаев. Минимум 50% объема продаж — боевая авиация, добавил он. 

Из-за пандемии коронавируса сроки исполнения заказов несколько сдвинулись, но они компенсированы другими поставками. Количество очных встреч и выставочных мероприятий сократилось, но выручил форум «Армия» и «весьма результативный» МАКС, рассказал Шугаев. 

В топ-5 крупнейших покупателей российского вооружения вошли Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, страны Латинской Америки. Шугаев отметил, что есть страны, которые регулярно закупают большие объемы техники, и есть новые, перспективные партнеры. При выборе оружия покупатели обращают внимание на его возможности, надежность и опыт боевого применения, в том числе на примере антитеррористической операции в Сирии. 

Шугаев добавил, что в каждом регионе есть своя специфика: страны Северной Африки закупают бронетанковую технику, средства ПВО, технику для военно-морских сил, самолеты «МиГ», «Су» и «Ил», средства РЭБ и стрелковое вооружение. В странах Африки южнее Сахары используют вертолеты «Ми», самолеты «Сухой» и «МиГ», системы ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э», «Бук», стрелковое оружие Калашникова. В Азиатско-Тихоокеанский регион чаще всего поставляют авиационную технику и авиационные двигатели к ним, вооружение ПВО. Страны Латинской Америки закупают российские вертолеты, автомобильную специальную технику двойного назначения и морскую технику. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных