ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюремной в частную клинику

Кроме того, в Грузии его обвиняют еще по четырем уголовным делам. По двум из них — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили — он был приговорен суммарно к 9 годам лишения свободы. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отбудет весь назначенный ему срок тюремного заключения.