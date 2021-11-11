ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюремной в частную клинику
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и потребовал от экс-президента Грузии прекратить голодовку. Об этом сообщил министр юстиции республики Рати Брегадзе со ссылкой на постановление суда.
В решении ЕСПЧ говорится, что представители Саакашвили обратились суд в среду, 10 ноября, с требованием перевести политика из Глданской тюремной больницы в Тбилиси в многопрофильную гражданскую клинику под тем предлогом, что в больнице не обеспечены должным образом его безопасность и здоровье.
ЕСПЧ это требование не удовлетворил, однако вместе с тем обязал грузинское правительство уведомлять суд о текущем состоянии пациента и обеспечить ему безопасность и надлежащий медицинский уход в период реабилитации после голодовки.
Саакашвили доставили в тюремную больницу в понедельник, 8 ноября, из-за «ухудшения состояния здоровья», сообщал минюст Грузии. 53-летний политик объявил голодовку 1 октября вскоре после того, как он был задержан на территории страны, куда вернулся накануне выборов в органы местного самоуправления. Против Саакашвили, который является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
Кроме того, в Грузии его обвиняют еще по четырем уголовным делам. По двум из них — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили — он был приговорен суммарно к 9 годам лишения свободы. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отбудет весь назначенный ему срок тюремного заключения.
Также ему были предъявлены обвинения в жестком разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 г., когда он занимал должность президента, рейде силовиков на телекомпанию «Имеди» в том же месяцев и растрате бюджетных средств на сумму 8,8 млн лари (порядка 199 млн руб.). Саакашвили считает все обвинения политически мотивированными.