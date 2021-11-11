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ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюремной в частную клинику

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и потребовал от экс-президента Грузии прекратить голодовку. Об этом сообщил министр юстиции республики Рати Брегадзе со ссылкой на постановление суда.

В решении ЕСПЧ говорится, что представители Саакашвили обратились суд в среду, 10 ноября, с требованием перевести политика из Глданской тюремной больницы в Тбилиси в многопрофильную гражданскую клинику под тем предлогом, что в больнице не обеспечены должным образом его безопасность и здоровье.

ЕСПЧ это требование не удовлетворил, однако вместе с тем обязал грузинское правительство уведомлять суд о текущем состоянии пациента и обеспечить ему безопасность и надлежащий медицинский уход в период реабилитации после голодовки.

Саакашвили доставили в тюремную больницу в понедельник, 8 ноября, из-за «ухудшения состояния здоровья», сообщал минюст Грузии. 53-летний политик объявил голодовку 1 октября вскоре после того, как он был задержан на территории страны, куда вернулся накануне выборов в органы местного самоуправления. Против Саакашвили, который является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кроме того, в Грузии его обвиняют еще по четырем уголовным делам. По двум из них — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили — он был приговорен суммарно к 9 годам лишения свободы. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отбудет весь назначенный ему срок тюремного заключения.

Также ему были предъявлены обвинения в жестком разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 г., когда он занимал должность президента, рейде силовиков на телекомпанию «Имеди» в том же месяцев и растрате бюджетных средств на сумму 8,8 млн лари (порядка 199 млн руб.). Саакашвили считает все обвинения политически мотивированными. 

Ранее по теме: Опубликовано видео задержания Михаила Саакашвили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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