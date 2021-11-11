В Кремле рассказали о контактах Путина и Лукашенко по ситуации с мигрантами

«Действительно рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди – я имею в виду военных – это конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас для всех трезво мыслящих людей в Европе. И главное еще раз хочу повторить – речь идет о нескольких тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу. Людей, которым Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС. И также эти люди не хотят оставаться на территории Белоруссии», — сказал Песков.