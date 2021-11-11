В Кремле рассказали о контактах Путина и Лукашенко по ситуации с мигрантами
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации на польско-белорусской границе, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой. И действительно президент имел вчера разговор телефонный с исполняющей обязанности канцлера ФРГ. И тема о ситуации на границе была основной во время этих бесед», — сказал представитель Кремля.
Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции. Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действует 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.
«Действительно рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди – я имею в виду военных – это конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас для всех трезво мыслящих людей в Европе. И главное еще раз хочу повторить – речь идет о нескольких тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу. Людей, которым Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС. И также эти люди не хотят оставаться на территории Белоруссии», — сказал Песков.
Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года. 10 ноября Песков оценил ситуацию на границе Польши и Белоруссии как крайне напряженную. По словам пресс-секретаря российского президента, «налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям».
С начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.