МИД Польши не подтвердил задержание россиянина на границе Белоруссии и Польши

В этом году Евросоюз столкнулся с наплывом мигрантов, которые прилетают в Белоруссию из стран Ближнего Востока и Африки в попытке перебраться через границы республики с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Особенно обострилась ситуация на белорусско-польской границе, где на этой неделе скопилось несколько тысяч беженцев. Польские силовики не пропустили мигрантов, после чего те разбили стихийный лагерь. Некоторые из них смогли прорваться в Польшу, но были задержаны и выдворены обратно на территорию Белоруссии. Во вторник польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, в среду сообщалось уже о 468 таких случаях.