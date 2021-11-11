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МИД Польши не подтвердил задержание россиянина на границе Белоруссии и Польши

Ведомости

Министерство иностранных дел Польши не располагает информацией о задержании гражданина России на польско-белорусской границе по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом заявил в четверг, 11 ноября, пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина.

«Мы никакой информации про людей, которые были бы гражданами России или других государств, мы не знаем в польском МИДе», — сказал Ясина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в ответ на просьбу подтвердить недавнее сообщение Пограничной службы Польши.

Накануне польские пограничники сообщили о задержании трех человек — граждан России, Швеции и Литвы —  на границе с Белоруссией за пособничество нелегалам, пытающимся проникнуть на территорию Евросоюза. В МИД РФ и посольстве России в Варшаве эту информацию ранее также не подтвердили. 

В этом году Евросоюз столкнулся с наплывом мигрантов, которые прилетают в Белоруссию из стран Ближнего Востока и Африки в попытке перебраться через границы республики с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Особенно обострилась ситуация на белорусско-польской границе, где на этой неделе скопилось несколько тысяч беженцев. Польские силовики не пропустили мигрантов, после чего те разбили стихийный лагерь. Некоторые из них смогли прорваться в Польшу, но были задержаны и выдворены обратно на территорию Белоруссии. Во вторник польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, в среду сообщалось уже о 468 таких случаях.

Польша и ряд других стран ЕС, включая Германию, обвинили Белоруссию и Россию в попытке дестабилизировать ситуацию на восточных границах сообщества. В Кремле обвинения назвали «безответственными и неприемлемыми». Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ослабление контроля над миграционными потоками отсутствием средств из-за европейских санкций.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС работают над пятым пакетом санкций против республики, который может затронуть в том числе белорусского государственного авиаперевозчика «Белавиа». По данным Bloomberg, под санкции могут попасть российский «Аэрофлот» и турецкая Turkish Airlines — в Брюсселе якобы считают их причастными к доставке мигрантов к границам сообщества. В «Аэрофлоте» утверждают, что информация о перевозке компанией мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, а МИД пригрозил ответными мерами в случае введения рестрикций против российского авиперевозчика.

Ранее по теме: На границе Белоруссии со странами ЕС образовались очереди из фур длиной до 25 км

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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