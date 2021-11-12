В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв

В последние месяцы на фоне противостояния между талибами и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане произошло несколько терактов. 2 ноября террористы совершили нападение на военный госпиталь в Кабуле. Тогда в результате столкновения погибли не менее 25 человек, включая одного из лидеров вооруженных сил «Талибана» Хамдуллу Мохлиса.