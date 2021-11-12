В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв
В мечети в районе Спингар в афганской провинции Нангархар на востоке страны 12 ноября произошел взрыв, сообщает Reuters.
По словам очевидца, взрыв произошел около 13:30 по местному времени во время пятничной молитвы, взрывное устройство сработало внутри здания. Агентство передает о по крайней мере 12 раненых, неназванный представитель движения «Талибан» (запрещено в России) в беседе с AFP сообщил, что есть и погибшие.
В последние месяцы на фоне противостояния между талибами и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане произошло несколько терактов. 2 ноября террористы совершили нападение на военный госпиталь в Кабуле. Тогда в результате столкновения погибли не менее 25 человек, включая одного из лидеров вооруженных сил «Талибана» Хамдуллу Мохлиса.
15 октября смертник совершил взрыв вблизи шиитской мечети в южном городе Кандагар, там погибли не менее 47 человек. 8 октября жертвами атаки смертника, взорвавшего бомбу во время молитвы в мечети в Кундузе, стали 150 человек. Ответственность за все нападения взяла на себя ИГ.