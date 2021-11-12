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В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв

Ведомости

В мечети в районе Спингар в афганской провинции Нангархар на востоке страны 12 ноября произошел взрыв, сообщает Reuters.

По словам очевидца, взрыв произошел около 13:30 по местному времени во время пятничной молитвы, взрывное устройство сработало внутри здания. Агентство передает о по крайней мере 12 раненых, неназванный представитель движения «Талибан» (запрещено в России) в беседе с AFP сообщил, что есть и погибшие.

В последние месяцы на фоне противостояния между талибами и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане произошло несколько терактов. 2 ноября террористы совершили нападение на военный госпиталь в Кабуле. Тогда в результате столкновения погибли не менее 25 человек, включая одного из лидеров вооруженных сил «Талибана» Хамдуллу Мохлиса.

15 октября смертник совершил взрыв вблизи шиитской мечети в южном городе Кандагар, там погибли не менее 47 человек. 8 октября жертвами атаки смертника, взорвавшего бомбу во время молитвы в мечети в Кундузе, стали 150 человек. Ответственность за все нападения взяла на себя ИГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных