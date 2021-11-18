Захарова объяснила публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
Публикация дипломатической переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом является ответом на странные и неконструктивные действия двух стан касательно организации встречи в «нормандском формате», заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Переписку Лаврова с коллегами из Германии и Франции российский МИД опубликовал 17 ноября. Свой шаг ведомство объяснило тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».
«Нас публикация этих документов интересовала не с точки зрения будущей реакции, а с точки зрения ответа на ту реакцию, которую мы считали странной и неконструктивной», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live». При этом она подчеркнула, что ведомство будет ждать реакцию на такой шаг российского МИДа.
В частности, в своих письмах коллегам министр обращал внимание на важность содержания любых возможных дискуссий в рамках «нормандского формата». «Мы не блокируем встречу, мы не против в принципе встреч, мы только за. Проблема в том, что пустые встречи или встречи, которые представляются некоей индульгенцией для дальнейшего абсолютно безобразного поведения киевского режима в отношении собственных граждан, они смысла больше не имеют и мы в них участвовать не будем», — пояснила Захарова.
11 ноября Лавров заявил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа. В свою очередь, комментируя заявления Франции о том, что Москва отказалась участвовать во встрече в «нормандском формате» 11 ноября, российский министр ответил, что «это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров».
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры нормандской четверки приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».