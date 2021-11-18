Захарова объяснила публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ

В частности, в своих письмах коллегам министр обращал внимание на важность содержания любых возможных дискуссий в рамках «нормандского формата». «Мы не блокируем встречу, мы не против в принципе встреч, мы только за. Проблема в том, что пустые встречи или встречи, которые представляются некоей индульгенцией для дальнейшего абсолютно безобразного поведения киевского режима в отношении собственных граждан, они смысла больше не имеют и мы в них участвовать не будем», — пояснила Захарова.