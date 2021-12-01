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На Украине обвинили в госизмене замкомандующего Тихоокеанским флотом России

Ведомости

Так называемая прокуратура автономной республики Крым, созданная украинскими властями, направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командующего военно-морскими силами Украины.

Его обвиняют в госизмене и создании и руководстве преступной организацией (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины), говорится на сайте этого ведомства. По данным «РИА Новости», речь идет о заместителе командующего Тихоокеанским флотом России Денисе Березовском.

По данным «следствия», 1 марта 2014 г. обвиняемый был назначен командующим ВМС Украины. Однако сразу после назначения тот «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ» и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

«Своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины», — отметили в «прокуратуре». 

До марта 2014 г. Денис Березовский занимал пост заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. 1 марта он был назначен командующим ВМС страны, а на следующий день принес присягу на верность народу Крыма. В конце марта 2014 г. министр обороны России Сергей Шойгу назначил его заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 г. он занимает пост замкомандующего Тихоокеанским флотом. В феврале Совбез Украины ввел санкции против Березовского и еще девяти человек из бывшего высшего офицерского состава страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных