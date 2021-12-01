На Украине обвинили в госизмене замкомандующего Тихоокеанским флотом России

До марта 2014 г. Денис Березовский занимал пост заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. 1 марта он был назначен командующим ВМС страны, а на следующий день принес присягу на верность народу Крыма. В конце марта 2014 г. министр обороны России Сергей Шойгу назначил его заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 г. он занимает пост замкомандующего Тихоокеанским флотом. В феврале Совбез Украины ввел санкции против Березовского и еще девяти человек из бывшего высшего офицерского состава страны.