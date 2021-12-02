Лукашенко анонсировал учения с Россией у границы Украины
Российские и белорусские военные проведут совместные учения у границы Белоруссии с Украиной, сообщил президент республики Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко. По его словам, учения пройдут в два этапа в ближайшие пару месяцев.
«Первый этап, потом через месяц — второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заявил глава республики.
12 ноября в ходе учений на территории Белоруссии во время десантирования погибли два российских военнослужащих. По данным Минобороны России, трагедия произошла «из-за внезапного сильного ветра». Один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта.