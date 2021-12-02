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Лукашенко анонсировал учения с Россией у границы Украины

Ведомости

Российские и белорусские военные проведут совместные учения у границы Белоруссии с Украиной, сообщил президент республики Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко. По его словам, учения пройдут в два этапа в ближайшие пару месяцев.

«Первый этап, потом через месяц — второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заявил глава республики.

12 ноября в ходе учений на территории Белоруссии во время десантирования погибли два российских военнослужащих. По данным Минобороны России, трагедия произошла «из-за внезапного сильного ветра». Один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных