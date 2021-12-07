РБК узнал о планах губернатора Оренбургской области уйти в отставку
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может покинуть свой пост, сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией в регионе.
Один из источников заявил, что вероятность ухода Паслера очень высока, несмотря на то что претензий к его работе в качестве губернатора нет. Отставка связана с личной инициативой политика, ее причина неизвестна.
Собеседники также заявили, что сейчас проходят консультации с администрацией президента по поводу возможного ухода Паслера, хотя источники затрудняются ответить, когда именно это произойдет — в конце этого года или в начале следующего.
РБК также сообщил, что источник, близкий к администрации президента, отрицает возможность плановых отставок глав регионов. Исключениями являются ситуации «экстренного характера», когда губернатор оказывается в негативной ситуации, которая требует принятия кадровых решений.
Денис Паслер занимает пост губернатора Оренбургской области с 18 сентября 2019 г., до этого с 2012 по 2016 г. он был председателем правительства Свердловской области.
Ранее Паслер занимал пост председателя правления «Т-плюса» — частной компании, работающей в сфере энергетики и теплоснабжения, был гендиректором Североуральского завода ЖБИ, депутатом заксобрания Свердловской области и гендиректором «Екатеринбурггаза».