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РБК узнал о планах губернатора Оренбургской области уйти в отставку

Ведомости

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может покинуть свой пост, сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией в регионе.

Один из источников заявил, что вероятность ухода Паслера очень высока, несмотря на то что претензий к его работе в качестве губернатора нет. Отставка связана с личной инициативой политика, ее причина неизвестна.

Собеседники также заявили, что сейчас проходят консультации с администрацией президента по поводу возможного ухода Паслера, хотя источники затрудняются ответить, когда именно это произойдет — в конце этого года или в начале следующего.

РБК также сообщил, что источник, близкий к администрации президента, отрицает возможность плановых отставок глав регионов. Исключениями являются ситуации «экстренного характера», когда губернатор оказывается в негативной ситуации, которая требует принятия кадровых решений.

Денис Паслер занимает пост губернатора Оренбургской области с 18 сентября 2019 г., до этого с 2012 по 2016 г. он был председателем правительства Свердловской области.

Ранее Паслер занимал пост председателя правления «Т-плюса» — частной компании, работающей в сфере энергетики и теплоснабжения, был гендиректором Североуральского завода ЖБИ, депутатом заксобрания Свердловской области и гендиректором «Екатеринбурггаза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных