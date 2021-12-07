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Песков рассказал о планах Путина и Байдена обсудить «кризисные вопросы»

Ведомости

На предстоящих переговорах президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят наиболее кризисные темы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу». 

Пресс-секретарь отметил, что президенты намерены обсудить «двусторонние отношения как таковые», в том числе функционирование дипломатических ведомств. Как подчеркнул Песков, именно эта тема пока кажется «кризисной».

Еще одним важным вопросом встречи станут женевские договоренности. Главам государств необходимо понять несколько моментов — «где исполнители «дорабатывают», где уже диалог необходимый налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание», сообщил Песков.

Встреча президентов России и США по видеосвязи запланирована 7 декабря в режиме видеоконференции. Начало объявлено в 18:00.

Ранее Песков говорил, что никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». В свою очередь представители администрации Байдена заявили, что президент намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине, в том числе активность России около ее границ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных