Песков рассказал о планах Путина и Байдена обсудить «кризисные вопросы»
На предстоящих переговорах президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят наиболее кризисные темы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».
Пресс-секретарь отметил, что президенты намерены обсудить «двусторонние отношения как таковые», в том числе функционирование дипломатических ведомств. Как подчеркнул Песков, именно эта тема пока кажется «кризисной».
Еще одним важным вопросом встречи станут женевские договоренности. Главам государств необходимо понять несколько моментов — «где исполнители «дорабатывают», где уже диалог необходимый налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание», сообщил Песков.
Встреча президентов России и США по видеосвязи запланирована 7 декабря в режиме видеоконференции. Начало объявлено в 18:00.
Ранее Песков говорил, что никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». В свою очередь представители администрации Байдена заявили, что президент намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине, в том числе активность России около ее границ.