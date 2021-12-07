Песков рассказал о планах Путина и Байдена обсудить «кризисные вопросы»

Ранее Песков говорил, что никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». В свою очередь представители администрации Байдена заявили, что президент намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине, в том числе активность России около ее границ.