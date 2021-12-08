Уроженка СССР Омарова сняла свою кандидатуру на пост в минфине США

Омарова родилась в 1966 г. в городе Уральске в Казахстане. Во время учебы в МГУ им. М.В. Ломоносова поехала в США по программе обмена студентами в 1991 г. и осталась там после распада СССР. С 2006 по 2007 г. Омарова работала в администрации президента Буша-младшего – она была специальным советником по регуляторной политике в минфине США. Сейчас она – профессор юридической школы Корнелла.