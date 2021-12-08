Уроженка СССР Омарова сняла свою кандидатуру на пост в минфине США
Уроженка Советского Союза Сауле Омарова сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность главы управления валютного контроля минфина США, говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
«Я принял просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру с выдвижения на должность контролера валюты», — заявил Байден. Байден выдвинул кандидатуру Омаровой в сентябре.
Против кандидатуры Омаровой выступили сенаторы обеих партий. В ноябре пять сенаторов-демократов заявили, что не поддержат назначение на пост уроженки Советского Союза. Республиканцы заявили, что Омарова поддерживает национализацию банковского сектора, и не согласились с ее предложением увеличить роль правительства в финансовой сфере. Во время слушаний в конгрессе сенатор Джон Кеннеди напомнил о комсомольском прошлом Омаровой, на что она ответила, что не разделяет коммунистических взглядов.
Байден отметил, что Омаровой удалось «сбежать от ее советского прошлого». Он заявил, что она подверглась «неприемлемым личным выпадам» со стороны сенаторов.
В своем обращении Сауле Омарова отметила, что ценит доверие Байдена, выдвинувшего ее на пост главы управления валютного контроля, однако продолжать выдвижение для нее больше «нецелесообразно».
Омарова родилась в 1966 г. в городе Уральске в Казахстане. Во время учебы в МГУ им. М.В. Ломоносова поехала в США по программе обмена студентами в 1991 г. и осталась там после распада СССР. С 2006 по 2007 г. Омарова работала в администрации президента Буша-младшего – она была специальным советником по регуляторной политике в минфине США. Сейчас она – профессор юридической школы Корнелла.