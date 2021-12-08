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Выборы в Госдуму обошлись бюджету почти в 19 млрд рублей

Ведомости

Из федерального бюджета было выделено 18,66 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы в сентябре 2021 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центризбиркома. 

Ранее сообщалось, что на подготовку и проведение выборов было выделено 21,4 млрд руб.

По данным ведомства, основная часть выделенных средств была распределена между избирательными комиссиями, которые отвечали за организацию процесс — 18,4 млрд руб. Как сообщает ТАСС, федеральные органы исполнительной власти потратили на организацию выборов 131,1 млн руБ., ЦИК — 72,8 млн руб. Отчет Центризбиркома направлен в Госдуму и Совет Федерации.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных