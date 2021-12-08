Выборы в Госдуму обошлись бюджету почти в 19 млрд рублей
Из федерального бюджета было выделено 18,66 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы в сентябре 2021 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.
Ранее сообщалось, что на подготовку и проведение выборов было выделено 21,4 млрд руб.
По данным ведомства, основная часть выделенных средств была распределена между избирательными комиссиями, которые отвечали за организацию процесс — 18,4 млрд руб. Как сообщает ТАСС, федеральные органы исполнительной власти потратили на организацию выборов 131,1 млн руБ., ЦИК — 72,8 млн руб. Отчет Центризбиркома направлен в Госдуму и Совет Федерации.
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.