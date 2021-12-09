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Политика

В МИД Украины заявили о готовности пойти на взаимные уступки с Россией

Ведомости

Власти Украины готовы пойти на уступки России, но на условиях взаимности и в вопросах, которые не являются принципиальными для Киева, заявил в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Кулеба (цитата по ТАСС). Требования должны быть разумными и легитимными, чего нельзя сказать о требовании отказаться от планов вступления в НАТО. 

Кулеба рассказал, что западные партнеры Украины согласовывают «комплексный пакет мер по сдерживанию России с «беспрецедентными санкциями» в случае ее нападения на Украину. Министр подчеркнул, что Киев не просит НАТО участвовать в таком конфликте, но настаивает на помощи Украине в укреплении ее оборонного потенциала. 

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Чиновники обсуждают санкции в финансовой сфере, в том числе отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничения, связанные с суверенным долгом страны. Энергетические санкции источники изданий назвали наименее вероятным вариантом из-за их возможного влияния на мировую экономику и цены на бензин на внутреннем рынке США. 

В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но страна «вправе обеспечивать свою безопасность».

Ранее по теме: Путин назвал провокационным вопрос журналиста о нападении на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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