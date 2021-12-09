В МИД Украины заявили о готовности пойти на взаимные уступки с Россией

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Кулеба (цитата по ТАСС). Требования должны быть разумными и легитимными, чего нельзя сказать о требовании отказаться от планов вступления в НАТО.