В МИД Украины заявили о готовности пойти на взаимные уступки с Россией
Власти Украины готовы пойти на уступки России, но на условиях взаимности и в вопросах, которые не являются принципиальными для Киева, заявил в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Кулеба (цитата по ТАСС). Требования должны быть разумными и легитимными, чего нельзя сказать о требовании отказаться от планов вступления в НАТО.
Кулеба рассказал, что западные партнеры Украины согласовывают «комплексный пакет мер по сдерживанию России с «беспрецедентными санкциями» в случае ее нападения на Украину. Министр подчеркнул, что Киев не просит НАТО участвовать в таком конфликте, но настаивает на помощи Украине в укреплении ее оборонного потенциала.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Чиновники обсуждают санкции в финансовой сфере, в том числе отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничения, связанные с суверенным долгом страны. Энергетические санкции источники изданий назвали наименее вероятным вариантом из-за их возможного влияния на мировую экономику и цены на бензин на внутреннем рынке США.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но страна «вправе обеспечивать свою безопасность».