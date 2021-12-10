Путин рассказал о работавших сотрудниках ЦРУ в российском правительстве в 90-е
В 1990-е годы в правительстве России работали сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин. По его словам, позже в США эти люди были осуждены за участие в приватизации в России.
«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В 2013 г. в ходе прямой линии президент рассказал, что в эпоху приватизации, пока Анатолий Чубайс работал в правительстве России, в его окружении работали офицеры ЦРУ. Это обстоятельство он назвал «забавным» и добавил, что после возвращения в США этих агентов судили: «По американским законам им нельзя было заниматься коммерческой деятельностью».
Имен этих сотрудников Путин не привел. По данным «РИА Новостей», теми самыми агентами ЦРУ могли быть консультанты российского правительства по вопросам приватизации Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй. Об этом агентству рассказал источник, работавший в команде Чубайса в 90-х гг. Они прибыли в Россию по программе помощи в переходе на рыночную экономику, которая финансировалась Агентством по международному развитию (USAID). Судили их после трехлетнего расследования в Бостоне в середине 2000-х гг. за использование служебного положения в целях личного обогащения. Обвинение оценило ущерб, который они нанесли Америке, в $34 млн.