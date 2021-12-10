Путин рассказал о работавших сотрудниках ЦРУ в российском правительстве в 90-е

Имен этих сотрудников Путин не привел. По данным «РИА Новостей», теми самыми агентами ЦРУ могли быть консультанты российского правительства по вопросам приватизации Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй. Об этом агентству рассказал источник, работавший в команде Чубайса в 90-х гг. Они прибыли в Россию по программе помощи в переходе на рыночную экономику, которая финансировалась Агентством по международному развитию (USAID). Судили их после трехлетнего расследования в Бостоне в середине 2000-х гг. за использование служебного положения в целях личного обогащения. Обвинение оценило ущерб, который они нанесли Америке, в $34 млн.