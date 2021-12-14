В Новосибирске прошла выкатка летного образца беспилотника С-70 «Охотник»
Выкатка первого летного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — заявил Криворучко (цитата по «РИА Новости»).
Экземпляр беспилотника стал первым, оснащенным плоским реактивным соплом, что снижает его радиолокационную заметность. Криворучко рассказал, что производство беспилотника требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, потому что его нельзя собрать из представленных на рынке деталей. Замминистра добавил, что «Охотник» — это высокоинтеллектуальная система, которая способна решать различные задачи в одиночку, группой и вместе с самолетами пилотируемой авиации.
Ударный беспилотник С-70 «Охотник» был разработан в ОКБ Сухого. Аппарат выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным авиационной энциклопедии, размах его крыла составляет 19 м, длина беспилотника — 14 м, взлетная масса — 20 т. Первый полет беспилотника прошел 3 августа 2019 г. Министр обороны Сергей Шойгу ранее выразил надежду, что к следующему году работа по беспилотнику завершится и можно будет заключить долгосрочный контракт на поставку в Вооруженные силы.