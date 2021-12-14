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В Новосибирске прошла выкатка летного образца беспилотника С-70 «Охотник»

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Выкатка первого летного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. 

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — заявил Криворучко (цитата по «РИА Новости»).

Экземпляр беспилотника стал первым, оснащенным плоским реактивным соплом, что снижает его радиолокационную заметность. Криворучко рассказал, что производство беспилотника требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, потому что его нельзя собрать из представленных на рынке деталей. Замминистра добавил, что «Охотник» — это высокоинтеллектуальная система, которая способна решать различные задачи в одиночку, группой и вместе с самолетами пилотируемой авиации. 

Ударный беспилотник С-70 «Охотник» был разработан в ОКБ Сухого. Аппарат выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным авиационной энциклопедии, размах его крыла составляет 19 м, длина беспилотника — 14 м, взлетная масса — 20 т. Первый полет беспилотника прошел 3 августа 2019 г. Министр обороны Сергей Шойгу ранее выразил надежду, что к следующему году работа по беспилотнику завершится и можно будет заключить долгосрочный контракт на поставку в Вооруженные силы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных