В Новосибирске прошла выкатка летного образца беспилотника С-70 «Охотник»

Ударный беспилотник С-70 «Охотник» был разработан в ОКБ Сухого. Аппарат выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным авиационной энциклопедии, размах его крыла составляет 19 м, длина беспилотника — 14 м, взлетная масса — 20 т. Первый полет беспилотника прошел 3 августа 2019 г. Министр обороны Сергей Шойгу ранее выразил надежду, что к следующему году работа по беспилотнику завершится и можно будет заключить долгосрочный контракт на поставку в Вооруженные силы.