ВМФ сообщил о контроле за действиями французского фрегата в Черном море

В ноябре Минобороны зафиксировало повышение военной активности США и их союзников в регионе. В ведомстве сообщили о росте интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Помимо этого Минобороны считает агрессивными действиями внеплановые учения США и их союзников в Черном море: они создают угрозу региональной безопасности, заявляет военное ведомство.