ВМФ сообщил о контроле за действиями французского фрегата в Черном море
Французский фрегат Auvergne зашел в акваторию Черного моря, за его действиями следят силы Военно-морского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем два французских истребителя и самолет-заправщик, которые следовали в направлении государственной границы России. Над нейтральными водами Черного моря были обнаружены два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции. Об этом стало известно 9 декабря.
В ноябре Минобороны зафиксировало повышение военной активности США и их союзников в регионе. В ведомстве сообщили о росте интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Помимо этого Минобороны считает агрессивными действиями внеплановые учения США и их союзников в Черном море: они создают угрозу региональной безопасности, заявляет военное ведомство.