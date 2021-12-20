Путин сообщил о предотвращении в России 32 терактов
61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, были предотвращены в России с января по ноябрь 2021 г., заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Поздравление опубликовано на сайте телеканала «Звезда».
«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», — заявил Путин.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 2021 г. в России не было допущено ни одного теракта, 65 терактов предотвратили на стадии подготовки. По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступников, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезда в Россию 926 людей, причастных к терроризму.
В 2020 г., по данным НАК, было предотвращено 44 теракта. За 2020 г. силовики уничтожили более 50 боевиков и задержали свыше 800 бандитов и их пособников. В целом по России в 2020 г. правоохранители пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также уничтожили 156 тайников с оружием и боеприпасами.