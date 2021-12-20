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Путин сообщил о предотвращении в России 32 терактов

Ведомости

61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, были предотвращены в России с января по ноябрь 2021 г., заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Поздравление опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», — заявил Путин.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 2021 г. в России не было допущено ни одного теракта, 65 терактов предотвратили на стадии подготовки. По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступников, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезда в Россию 926 людей, причастных к терроризму.

В 2020 г., по данным НАК, было предотвращено 44 теракта. За 2020 г. силовики уничтожили более 50 боевиков и задержали свыше 800 бандитов и их пособников. В целом по России в 2020 г. правоохранители пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, а также уничтожили 156 тайников с оружием и боеприпасами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных