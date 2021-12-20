Путин сообщил о предотвращении в России 32 терактов

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 2021 г. в России не было допущено ни одного теракта, 65 терактов предотвратили на стадии подготовки. По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступников, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезда в Россию 926 людей, причастных к терроризму.