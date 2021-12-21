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Путин примет участие в церемонии передачи ВМФ двух атомных подлодок

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Президент России Владимир Путин 21 декабря по видеосвязи примет участие в церемонии передачи Военно-морскому флоту России атомных подлодок «Новосибирск» и «Князь Олег», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент проведет сегодня расширенное заседание коллегии Минобороны в национальном центре управления на Фрунзенской набережной. Путин посмотрит выставку, посвященную коллегии, и заслушает выступление министра обороны Сергея Шойгу. «Также во время посещения выставки состоится краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь.

В марте главнокомандующий Военного-морского флота России Николай Евменов говорил, что к концу 2021 г. в состав флота должны войти три атомные подлодки — стратегическая «Князь Олег» (проект 955А, шифр «Борей-А») и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М).

Подводные лодки шифра «Борей» и «Борей-А» были разработаны ЦКБ МТ «Рубин». Они могут нести на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и имеют торпедные аппараты калибра 533 мм. По данным Минобороны, подлодки «Борей-А» отличаются от базовых меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине и лучшей системой управления оружием. В октябре в рамках испытаний «Князь Олег» успешно провел стрельбу ракетой «Булава» из Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных