Путин примет участие в церемонии передачи ВМФ двух атомных подлодок

Подводные лодки шифра «Борей» и «Борей-А» были разработаны ЦКБ МТ «Рубин». Они могут нести на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и имеют торпедные аппараты калибра 533 мм. По данным Минобороны, подлодки «Борей-А» отличаются от базовых меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине и лучшей системой управления оружием. В октябре в рамках испытаний «Князь Олег» успешно провел стрельбу ракетой «Булава» из Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщал ТАСС.