Путин заявил о недоверии юридическим гарантиям США по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. У сторон есть понимание по формату переговоров и ведомствам, которые будут в них участвовать, самое главное — начать переговоры в практическом плане, отметил он. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности».