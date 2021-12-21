Путин заявил о недоверии юридическим гарантиям США по безопасности
России нужны долгосрочные и юридически обязывающие гарантии США по безопасности, однако даже таким гарантиям нельзя верить, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии, но мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить, этим юридическим гарантиям. Потому что Соединенные штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — заявил Путин. Он отметил, что это делается с объяснениями или без них.
Он рассказал, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом предложил тому начать диалог по гарантиям безопасности в Европе, Байден же предложил назначить ответственных сотрудников по этому вопросу. Путин отметил, что даже юридически обязывающим гарантиям США верить нельзя, но это «хоть что-то».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. У сторон есть понимание по формату переговоров и ведомствам, которые будут в них участвовать, самое главное — начать переговоры в практическом плане, отметил он. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности».
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать».