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Путин заявил о недоверии юридическим гарантиям США по безопасности

Ведомости

России нужны долгосрочные и юридически обязывающие гарантии США по безопасности, однако даже таким гарантиям нельзя верить, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии, но мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить, этим юридическим гарантиям. Потому что Соединенные штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — заявил Путин. Он отметил, что это делается с объяснениями или без них. 

Он рассказал, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом предложил тому начать диалог по гарантиям безопасности в Европе, Байден же предложил назначить ответственных сотрудников по этому вопросу. Путин отметил, что даже юридически обязывающим гарантиям США верить нельзя, но это «хоть что-то». 

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. У сторон есть понимание по формату переговоров и ведомствам, которые будут в них участвовать, самое главное — начать переговоры в практическом плане, отметил он. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности».

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных