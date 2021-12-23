Рябков обсудил предложения по гарантиям безопасности с послом ЕС в Москве
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер обсудили предложения по долгосрочным правовым гарантиям безопасности России со стороны США и НАТО, сообщает пресс-служба МИДа.
«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — говорится в сообщении. Еще одной темой для обсуждение стала ситуация на венских переговорах по проблематике СВПД.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
22 декабря стало известно, что переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в январе 2022 г. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, состоялась серия переговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. По итогам их очередного контакта была согласована организация дальнейшей работы. Россию на этих переговорах будет представлять Рябков.