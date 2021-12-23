Рябков обсудил предложения по гарантиям безопасности с послом ЕС в Москве

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».