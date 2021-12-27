ВОЗ анонсировала обсуждение глобального соглашения по борьбе с коронавирусом
В 2022 г. начнется обсуждение глобального соглашения, которое будет способствовать укреплению механизмов управления и финансирования для предупреждения эпидемий и пандемий. Об этом написал в своей колонке, опубликованной в газете «Известия», генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Нам необходимо создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всем мире. В 2022 г. страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования», — рассказал он.
Гебрейесус также заявил, что все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи. По его словам, именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем. Он выразил уверенность в том, что наступающий год будет годом, в котором с пандемией COVID-19 будет покончено, но это произойдет только в том случае, если страны мира будут работать сообща.
По словам Гебрейесуса, уже к середине 2022 г. может быть достигнута глобальная цель по вакцинации 70% населения мира. При этом важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, в том числе тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса.
Ранее в декабре ВОЗ и Всемирный банк предупредили, что следствием пандемии коронавируса, затормозившей прогресс в системе здравоохранения, может стать крайняя бедность, которая угрожает более 500 млн человек во всем мире. Поэтому, считает Гебрейесус, правительствам нужно увеличить государственные расходы на здравоохранение и социальную поддержку, в том числе первичную помощь.