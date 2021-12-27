ВОЗ анонсировала обсуждение глобального соглашения по борьбе с коронавирусом

Гебрейесус также заявил, что все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи. По его словам, именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем. Он выразил уверенность в том, что наступающий год будет годом, в котором с пандемией COVID-19 будет покончено, но это произойдет только в том случае, если страны мира будут работать сообща.