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Песков ответил на вопрос о начале подготовки Кремля к выборам президента

Ведомости

Подготовка к президентским выборам в 2024 г. — это суть ежедневной работы администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подготовка к каждым выборам — это есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, он получает кредит доверия от населения[…] А сами выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, – это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, так или иначе есть подготовка», — сказал Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 г. По данным источников издания, возможная стратегия президентской кампании обсуждалась на Мастерской управления «Сенеж», которая прошла 16-18 декабря в Московской области. При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что президент России Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок, подчеркивали собеседники издания.

30 ноября в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. «Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, — пока я сам для себя еще не решил... Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую... Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», — сказал Путин.

Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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