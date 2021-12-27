Песков ответил на вопрос о начале подготовки Кремля к выборам президента

30 ноября в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. «Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, — пока я сам для себя еще не решил... Но наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую... Наличие у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», — сказал Путин.