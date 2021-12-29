Боррель назвал неприемлемым требование России не расширять НАТО на восток

Он подчеркнул, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по безопасности в Европе. Желание России вести переговоры без участия Евросоюза он назвал абсурдом. Переговоры, по его словам, не должны ограничиваться темой Украины. Стороны должны будут говорить обо всех нарушениях договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 г. «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — заявил Боррель.