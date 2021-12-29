Боррель назвал неприемлемым требование России не расширять НАТО на восток
Требование России прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо, особенно с учетом ситуации на Украине, заявил в интервью газете Welt верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
«Требования гарантий безопасности и прекращение расширения ЕС и НАТО на Востоке — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно с учетом Украины», — заявил Боррель.
Он подчеркнул, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по безопасности в Европе. Желание России вести переговоры без участия Евросоюза он назвал абсурдом. Переговоры, по его словам, не должны ограничиваться темой Украины. Стороны должны будут говорить обо всех нарушениях договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 г. «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — заявил Боррель.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.
26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов.
Президент разъяснил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». Переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве 10, 12 и 13 января.