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Боррель назвал неприемлемым требование России не расширять НАТО на восток

Ведомости

Требование России прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо, особенно с учетом ситуации на Украине, заявил в интервью газете Welt верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Требования гарантий безопасности и прекращение расширения ЕС и НАТО на Востоке — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно с учетом Украины», — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по безопасности в Европе. Желание России вести переговоры без участия Евросоюза он назвал абсурдом. Переговоры, по его словам, не должны ограничиваться темой Украины. Стороны должны будут говорить обо всех нарушениях договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 г. «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — заявил Боррель.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов.

Президент разъяснил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». Переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве 10, 12 и 13 января.

Ранее по теме: Переговоры России и Запада назначены на 10, 12 и 13 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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