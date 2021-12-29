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Минобороны России объяснило отказ Сирии атаковать израильские истребители

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Сирии не стали атаковать истребители Израиля, которые ударили по порту Латакии, потому что в это время в окрестностях города заходил на посадку российский транспортный самолет, сообщил в ходе брифинга замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия и нанесли ущерб инфраструктуре. Нападение произошло прошедшей ночью с 04:21 до 04:26 со стороны Средиземного моря.

«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России», — пояснил Журавлев (цитата по «РИА Новости»).

Агентство отметило, что удар израильских истребителей стал вторым за месяц по порту Латакии. В прошлый раз ракеты попали в торговую часть порта, из-за чего начался пожар.

В начале декабря сирийское агентство Sana сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по контейнерной площадке в торговом порту Латакии. В результате загорелись несколько коммерческих контейнеров, которые находились на площадке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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