Минобороны России объяснило отказ Сирии атаковать израильские истребители

Силы противовоздушной обороны Сирии не стали атаковать истребители Израиля, которые ударили по порту Латакии, потому что в это время в окрестностях города заходил на посадку российский транспортный самолет, сообщил в ходе брифинга замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.