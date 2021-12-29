Минобороны России объяснило отказ Сирии атаковать израильские истребители
Силы противовоздушной обороны Сирии не стали атаковать истребители Израиля, которые ударили по порту Латакии, потому что в это время в окрестностях города заходил на посадку российский транспортный самолет, сообщил в ходе брифинга замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
По его словам, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия и нанесли ущерб инфраструктуре. Нападение произошло прошедшей ночью с 04:21 до 04:26 со стороны Средиземного моря.
«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России», — пояснил Журавлев (цитата по «РИА Новости»).
Агентство отметило, что удар израильских истребителей стал вторым за месяц по порту Латакии. В прошлый раз ракеты попали в торговую часть порта, из-за чего начался пожар.
В начале декабря сирийское агентство Sana сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по контейнерной площадке в торговом порту Латакии. В результате загорелись несколько коммерческих контейнеров, которые находились на площадке.