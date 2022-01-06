Токаев поручил выявить причины протестов в Казахстане и найти виновных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных, говорится на сайте президента. В группу войдут представители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур.
Также Токаев поручил силовым структурам повысить боеготовность и оснащенность, а также поддержать моральный дух военных; властям регионов обеспечить материальную поддержку семьям погибших полицейских и военных и организовать прямую линию для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести. Власти должны будут создать комиссию по оценке ущерба, нанесенного в результате беспорядков, и начать восстанавливать пострадавшие здания после стабилизации ситуации; стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.
Также власти окажут поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса и обеспечат защиту диппредставительств и субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. Нацбанк должен будет обеспечить восстановление стабильной работы банков второго уровня и других финорганизаций после стабилизации обстановки в стране. МИД Казахстана будет поддерживать постоянные связи с иностранными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев.