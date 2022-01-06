Газета
Политика

Токаев поручил выявить причины протестов в Казахстане и найти виновных

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных, говорится на сайте президента. В группу войдут представители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур.

Также Токаев поручил силовым структурам повысить боеготовность и оснащенность, а также поддержать моральный дух военных; властям регионов обеспечить материальную поддержку семьям погибших полицейских и военных и организовать прямую линию для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести. Власти должны будут создать комиссию по оценке ущерба, нанесенного в результате беспорядков, и начать восстанавливать пострадавшие здания после стабилизации ситуации; стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

Также власти окажут поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса и обеспечат защиту диппредставительств и субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. Нацбанк должен будет обеспечить восстановление стабильной работы банков второго уровня и других финорганизаций после стабилизации обстановки в стране. МИД Казахстана будет поддерживать постоянные связи с иностранными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам.

Как выглядит Алма-Ата после протестов и погромов. Фоторепортаж «Ведомостей»

Разграбленные банкоматы, магазины и полицейские участки в ожидании военного контингента ОДКБ

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев.

Ранее по теме: Пашинян сообщил о решении ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных