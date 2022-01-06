Токаев поручил выявить причины протестов в Казахстане и найти виновных

Также Токаев поручил силовым структурам повысить боеготовность и оснащенность, а также поддержать моральный дух военных; властям регионов обеспечить материальную поддержку семьям погибших полицейских и военных и организовать прямую линию для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести. Власти должны будут создать комиссию по оценке ущерба, нанесенного в результате беспорядков, и начать восстанавливать пострадавшие здания после стабилизации ситуации; стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.