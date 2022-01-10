Токаев опроверг информацию о применении оружия против мирных демонстрантов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе очередной видеоконференции лидеров стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что власти Казахстана «никогда не применяли и не будет применять вооруженную силу против мирных демонстрантов».
«Некоторые источники утверждают о борьбе властей с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов», — сказал Токаев. «Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим заводом власти», — сказал Токаев.
По его данным, за время протестов и беспорядков погибли 16 силовиков, более 1300 получили ранение. «К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество уточняется», — сказал Токаев.
По словам президента Казахстана, сначала по стране были «мирные протесты», а затем уже в Алма-Ате «политические митинги», а потом «как стая гиен, ринулись боевики» и началось то, что «войдет в историю как Алма-атинская трагедия». «Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы силы правопорядка, чтобы потом ударить по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была террористическая война, развернутая против нашего государства самими разными методами», — сказал Токаев.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
7 января Токаев распорядился открывать огонь по участникам беспорядков, которых власти считают террористами, без предупреждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуждает приказ Токаева о стрельбе на поражение по тем, кто не сложит оружие.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек.
Официальной информации о числе погибших во время беспорядков пока нет. 9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алма-Атинской области количество жертв достигло восьми.