Токаев опроверг информацию о применении оружия против мирных демонстрантов

По словам президента Казахстана, сначала по стране были «мирные протесты», а затем уже в Алма-Ате «политические митинги», а потом «как стая гиен, ринулись боевики» и началось то, что «войдет в историю как Алма-атинская трагедия». «Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы силы правопорядка, чтобы потом ударить по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была террористическая война, развернутая против нашего государства самими разными методами», — сказал Токаев.