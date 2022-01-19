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Политика

Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности

Ведомости

В ближайшие недели должны быть выработаны европейские предложения по безопасности и стабильности, которые будут обсуждаться в рамках НАТО, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Европарламенте. 

«В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности», - сообщил Макрон (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что сначала их необходимо выработать между европейцами, разделить со странами-союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией.

Ранее глава государства отметил, что Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей «архитектуры безопасности» в Европе. Макрон также сообщил о намерении провести в ближайшее время телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже на пресс-конференции в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС он отмечал, что ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки. 

Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.

18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов к новым переговорам с Россией по гарантиям безопасности. По его словам, главная задача, которую необходимо достичь странам, — это продвижение на «политическом направлении».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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