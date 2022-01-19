Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности
В ближайшие недели должны быть выработаны европейские предложения по безопасности и стабильности, которые будут обсуждаться в рамках НАТО, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Европарламенте.
«В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности», - сообщил Макрон (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что сначала их необходимо выработать между европейцами, разделить со странами-союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией.
Ранее глава государства отметил, что Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей «архитектуры безопасности» в Европе. Макрон также сообщил о намерении провести в ближайшее время телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже на пресс-конференции в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС он отмечал, что ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.
18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов к новым переговорам с Россией по гарантиям безопасности. По его словам, главная задача, которую необходимо достичь странам, — это продвижение на «политическом направлении».