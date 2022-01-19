Макрон анонсировал европейские предложения по безопасности

Ранее глава государства отметил, что Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей «архитектуры безопасности» в Европе. Макрон также сообщил о намерении провести в ближайшее время телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже на пресс-конференции в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС он отмечал, что ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.