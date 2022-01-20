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Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за слухов о вторжении России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не паниковать из-за новостей о якобы планах России напасть на Украину, обращение Зеленского опубликовано на сайте президента.

Он отметил, что информационное пространство заполнили сообщения о якобы возможном конфликте с Россией, который может начаться «прямо завтра». По словам Зеленского, риски этого существуют не один день и они не стали больше. Президент призвал жителей Украины не паниковать и не верить фейкам. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней. По его словам, страна постоянно усиливает свои оборонные возможности, армия каждый день «готова ко всему».

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных