Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за слухов о вторжении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не паниковать из-за новостей о якобы планах России напасть на Украину, обращение Зеленского опубликовано на сайте президента.
Он отметил, что информационное пространство заполнили сообщения о якобы возможном конфликте с Россией, который может начаться «прямо завтра». По словам Зеленского, риски этого существуют не один день и они не стали больше. Президент призвал жителей Украины не паниковать и не верить фейкам. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», — подчеркнул он.
Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней. По его словам, страна постоянно усиливает свои оборонные возможности, армия каждый день «готова ко всему».
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.