Россия направила два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию
Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отправились из Хабаровского края в Белоруссию по железной дороге в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, говорится на сайте Минобороны. Подразделения доберутся до незнакомых полигонов в Белоруссии по железной дороге и своим ходом, отметили в министерстве.
«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — говорится в сообщении.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.
Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которого войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.