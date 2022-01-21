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Россия направила два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию

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Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отправились из Хабаровского края в Белоруссию по железной дороге в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, говорится на сайте Минобороны. Подразделения доберутся до незнакомых полигонов в Белоруссии по железной дороге и своим ходом, отметили в министерстве.

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.

Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которого войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных