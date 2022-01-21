Россия направила два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.