Песков призвал не усиливать напряженность в вопросе ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы.