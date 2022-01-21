Песков призвал не усиливать напряженность в вопросе ДНР и ЛНР
В нынешней ситуации в Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
Песков отказался комментировать саму инициативу партии КПРФ, которая предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. «Сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности», — отметил он.
По его словам, важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые будут учитывать нынешнюю ситуацию, и «не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи». На вопрос, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников в ДНР и ЛНР, Песков предложил дождаться ответа на этот вопрос от депутатов Госдумы.
Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.