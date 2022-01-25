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Байден оскорбил журналиста Fox News после вопроса об инфляции

Ведомости

Президент США Джо Байден оскорбил корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси после того, как журналист попытался задать ему вопрос об инфляции в стране. Инцидент произошел во время встречи Байдена с экономическими советниками в Белом доме, трансляцию вели американские телеканалы.

Перед началом встречи журналисты задавали вопросы президенту, в том числе о ситуации на Украине. В ответ на это Байден пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда Дуси спросил президента об уровне инфляции — станет ли она «политической ответственностью» на промежуточных выборах в конгресс в конце текущего года.

Байден назвал вопрос Дуси «ценным замечанием». «Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — заявил Байден после, видимо посчитав, что микрофон выключен.

Как позже сообщил Fox News, Байден лично позвонил Дуси, чтобы «прояснить ситуацию». Он сообщил, что в его комментарии не было «ничего личного», и призвал репортера продолжать задавать вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги. Ранее Байден аналогичным образом вступил в конфликт с еще одним журналистом Fox News Джеки Хайнрихом за попытку оказать на него давление после противоречивых высказываний на пресс-конференции об эскалации конфликта между Россией и Украиной. В обоих случаях Белый дом отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных