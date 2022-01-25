Байден оскорбил журналиста Fox News после вопроса об инфляции
Президент США Джо Байден оскорбил корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси после того, как журналист попытался задать ему вопрос об инфляции в стране. Инцидент произошел во время встречи Байдена с экономическими советниками в Белом доме, трансляцию вели американские телеканалы.
Перед началом встречи журналисты задавали вопросы президенту, в том числе о ситуации на Украине. В ответ на это Байден пожаловался, что его спрашивают о России и Украине, а не о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда Дуси спросил президента об уровне инфляции — станет ли она «политической ответственностью» на промежуточных выборах в конгресс в конце текущего года.
Байден назвал вопрос Дуси «ценным замечанием». «Больше инфляции. Что за тупой сукин сын», — заявил Байден после, видимо посчитав, что микрофон выключен.
Как позже сообщил Fox News, Байден лично позвонил Дуси, чтобы «прояснить ситуацию». Он сообщил, что в его комментарии не было «ничего личного», и призвал репортера продолжать задавать вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги. Ранее Байден аналогичным образом вступил в конфликт с еще одним журналистом Fox News Джеки Хайнрихом за попытку оказать на него давление после противоречивых высказываний на пресс-конференции об эскалации конфликта между Россией и Украиной. В обоих случаях Белый дом отказался от комментариев.