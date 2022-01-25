Байден оскорбил журналиста Fox News после вопроса об инфляции

Как позже сообщил Fox News, Байден лично позвонил Дуси, чтобы «прояснить ситуацию». Он сообщил, что в его комментарии не было «ничего личного», и призвал репортера продолжать задавать вопросы, отличающиеся от тех, которые задают его коллеги. Ранее Байден аналогичным образом вступил в конфликт с еще одним журналистом Fox News Джеки Хайнрихом за попытку оказать на него давление после противоречивых высказываний на пресс-конференции об эскалации конфликта между Россией и Украиной. В обоих случаях Белый дом отказался от комментариев.