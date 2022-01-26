Телефонный разговор Путина и Макрона состоится 28 января
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном запланирован на 28 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, на пятницу запланирован телефонный разговор [с президентом Франции]», — сообщил Песков журналистам.
25 января Макрон заявил, что намерен провести переговоры с Путиным в первой половине дня 28 января. Он уточнил, что это будет «не личная встреча, а именно телефонные переговоры». На пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава государства отметил, что в ходе разговора будет обсуждаться «ситуация в целом», а также будет «предпринята попытка получить какие-то видимые перспективы» и «разъяснения» по различным вопросам.
Ранее пресс-служба Елисейского дворца назвала основные темы, которые будут затрагиваться во время переговоров: это сохранение стабильности в Европе, а также ситуация на Украине. Агентство France-Presse (AFP), в свою очередь, рассказало, что во время предстоящего телефонного разговора Макрон предложит Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса.
Макрон отмечал, что Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей «архитектуры безопасности» в Европе. Позже на пресс-конференции в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС он отмечал, что ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.