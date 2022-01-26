Телефонный разговор Путина и Макрона состоится 28 января

25 января Макрон заявил, что намерен провести переговоры с Путиным в первой половине дня 28 января. Он уточнил, что это будет «не личная встреча, а именно телефонные переговоры». На пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава государства отметил, что в ходе разговора будет обсуждаться «ситуация в целом», а также будет «предпринята попытка получить какие-то видимые перспективы» и «разъяснения» по различным вопросам.