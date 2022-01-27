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Боррель поприветствовал ответ США на предложения России по безопасности

Ведомости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал передачу письменных ответов США на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Такое заявление Боррель опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Я приветствую письменный ответ (госсекретаря США Энтони Блинкена. – Ведомости) на предложения России по безопасности. Дипломатический путь предлагает единственное долгосрочное решение для народа Украины и народов Европы. Я призываю Россию принять это. ЕС и США едины в своем подходе», — заявил Боррель.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ. Вчера посол США в Москве Джон Салливан передал МИДу письменные ответы США на предложения России. Американская сторона попросила не публиковать документ.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных