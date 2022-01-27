Боррель поприветствовал ответ США на предложения России по безопасности
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал передачу письменных ответов США на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Такое заявление Боррель опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
«Я приветствую письменный ответ (госсекретаря США Энтони Блинкена. – Ведомости) на предложения России по безопасности. Дипломатический путь предлагает единственное долгосрочное решение для народа Украины и народов Европы. Я призываю Россию принять это. ЕС и США едины в своем подходе», — заявил Боррель.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с США, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ. Вчера посол США в Москве Джон Салливан передал МИДу письменные ответы США на предложения России. Американская сторона попросила не публиковать документ.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.