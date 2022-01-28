США пообещали быстрый ответ на возможную отправку российских военных на Кубу

«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», — сказал дипломат. Он добавил, что если в Вашингтоне увидят «движения в этом направлении», то ответ США будет «быстрым и решительным».