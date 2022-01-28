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Политика

США пообещали быстрый ответ на возможную отправку российских военных на Кубу

Ведомости

США незамедлительно ответят на размещение российских военных на Кубе, если Москва решится на такой шаг. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 27 января.

«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», — сказал дипломат. Он добавил, что если в Вашингтоне увидят «движения в этом направлении», то ответ США будет «быстрым и решительным».

Тему развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе затронул замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVi, опубликованном 13 января. Он отказался однозначно высказаться о возможности такого решения, отметив, что оно будет зависеть от действий США. Рябков также сослался на слова президента России Владимира Путина, который ранее говорил о возможности проведения «мероприятий по линии российского военно-морского флота».

Советник президента США Джейк Салливан в ответ сказал, что при таком сценарии Вашингтон дал бы решительный ответ. Он также заявил, что эта тема не обсуждалась на прошедших в январе консультациях по предложенным Россией гарантиям безопасности.

В МИД РФ назвали реакцию на возможное развертывание российских войск в Латинской Америке «истерикой». «Разве это не свидетельство аррогантного мышления в духе: "нам можно все, а России — ничего"», — заявили в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности такого решения, подчеркнул, что Москва размышляет над обеспечением своей безопасности, из-за чего рассматриваются «разные сценарии».

18 января Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, 20 января — с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и 24 января — с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической. При этом Песков утверждал, что во время переговоров Путина и Диас-Канеля вопрос размещения российских военных баз на острове не обсуждался.

Ранее по теме: Лавров рассказал об итогах переговоров Путина с главами Кубы и Венесуэлы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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