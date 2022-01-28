Россия потребовала вывести все иностранные силы из Сирии
Российская сторона требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.
По его мнению, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке «зоны беззакония», где орудуют иностранные террористы. «С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Полянский отметил, что в таких зонах террористов разделяют на «хороших и плохих», именно поэтому одних уничтожают, а другие продолжают проводить радикализации населения. По его мнению, аналогичная ситуация сейчас происходит в Афганистане. Он подчеркнул, что наиболее проблемные территории в Сирии на сегодняшний день — это те, где американцы создали «правовой вакуум», а территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками.
В заключение Полянский сообщил, что Россия не прекращает работу по борьбе с терроризмом. ВКС России продолжают оказывать помощь военным силам Сирии в поиске и ликвидации террористических группировок.
Российские войска находятся в Сирии с сентября 2015 г. по соглашению с правительством республики. Большая часть военнослужащих была выведена в 2017 г., однако в стране функционируют две базы: ВКС (Хмеймим) и ВМФ (Тартус) России. Также российские войска задействованы в охране гуманитарных грузов, а представители Минобороны участвуют в примирении группировок оппозиции с правительством Сирии.