Россия потребовала вывести все иностранные силы из Сирии

Полянский отметил, что в таких зонах террористов разделяют на «хороших и плохих», именно поэтому одних уничтожают, а другие продолжают проводить радикализации населения. По его мнению, аналогичная ситуация сейчас происходит в Афганистане. Он подчеркнул, что наиболее проблемные территории в Сирии на сегодняшний день — это те, где американцы создали «правовой вакуум», а территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками.